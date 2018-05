Starker Anstieg in Sandhofen

Anzeige

Mannheim.Die Kriminalitätszahlen in den Mannheimer Stadtteilen haben sich 2017 sehr unterschiedlich entwickelt. So gab es zum Beispiel in Sandhofen einen Anstieg um 41 Prozent, der nach Polizeiangaben vor allem auf ein deutliches Plus bei Diebstählen zurückzuführen ist. Auch in Seckenheim und auf der Vogelstang ließen unter anderem mehr Diebstahlsfälle die Gesamtzahl der Straftaten deutlich steigen. Den größten Rückgang – nämlich um 21 Prozent – verzeichnet die Statistik auf dem Waldhof. Hier gab es 2017 deutlich weniger Betrugsdelikte als noch im Vorjahr. In Neckarau und im Bezirk Innenstadt/Jungbusch ist die Kriminalität ebenfalls deutlich gesunken. imo