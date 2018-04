Starker Dämpfer für Andrea Nahles

Anzeige

Wiesbaden.Schwere Schlappe beim geplanten Neustart: Die SPD hat Andrea Nahles mit einem Ergebnis von nur 66,3 Prozent zur ersten Parteichefin gewählt. „Das ist noch ausbaufähig“, sagte die 47-Jährige zum Zusammenhalt in der Partei nach ihrer Wahl gestern bei einem Sonderparteitag in Wiesbaden.

Nahles’ wenig prominente Gegenkandidatin, Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange, erhielt überraschend starke 27,6 Prozent. „Wir sollten uns unterhaken“, sagte Nahles. In der SPD hatte es zuletzt heftige Auseinandersetzungen wegen des Eintritts in eine erneute große Koalition mit der Union gegeben, die Nahles mitausgehandelt hatte. Nahles ist die erste Chefin in der knapp 155-jährigen Parteigeschichte. Sie folgt auf Martin Schulz, der nach dem erfolgreichen Abschluss der Koalitionsverhandlungen wegen mangelnden Rückhalts zurückgetreten war. „Du brauchst den Rücken frei, um dich mit dem politischen Gegner zu beschäftigen – und weniger mit dem, was in der eigenen Partei läuft“, sagte Schulz zu Nahles.

„Realistisches Ergebnis“

Nahles hat einen großen Erneuerungsprozess versprochen, parallel zur Regierungsarbeit in der Regierung. Sie ist auch Vorsitzende der Bundestagsfraktion und ist bewusst nicht in die Regierung gegangen, um an der Spitze von Partei und Fraktion das SPD-Profil zu schärfen. „Wir packen das“, sagte sie in Wiesbaden. Die erste Wahl einer Frau an die SPD-Spitze sei historisch. „Viele Frauen kennen diese komische gläserne Decke, an die man immer wieder stößt.“ Diese gläserne Decke in der SPD werde nun durchbrochen. Mit Blick auf Russland forderte Nahles eine diplomatische Offensive. In der Partei gibt es gewissen Unmut über die zunächst harschen Töne gegen Russland vom neuen Außenminister Heiko Maas (SPD).