Starkes Interesse an der Lichtmeile

Mannheim.Mehr als 180 Veranstaltungen an drei Tagen: Besucher aus der ganzen Region erkundeten die 15. Lichtmeile in Mannheims Neckarstadt-West. Das Kulturfestival ist ein Gemeinschaftsprojekt des Stadtteils und bringt Menschen unabhängig von Herkunft, Sprache, Glaube oder Alter zusammen. Das Niveau war gegenüber dem vergangenen Jahr deutlich höher, die Besucherzahl ebenfalls. Nach der Eröffnung im Alten Volksbad am Freitag zog es die Besucher zu den 32 Standorten im Vorort. Angeboten wurde Musik aller Stilrichtungen. Der Samstag stand im Zeichen der offenen Ateliers, am Sonntag gab es neben einem abwechslungsreichen Kinderprogramm (unser Bild) auch Literatur an ungewöhnlichen Orten. has (Bild: Haas)

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.11.2019