Der verregnete Abschluss wird die Bilanz nicht verhageln: Heilbronn feierte ein Sommermärchen mit rund 2,3 Millionen Besuchern – das ist eindrucksvoll. Die Bundesgartenschau 2019 ist Geschichte, den Staffelstab in Form der Buga-Flagge nimmt Erfurt als nächster Gastgeber mit nach Hause, ehe 2023 Mannheim an der Reihe ist. An dieser Stelle wird es interessant. Die schwäbische Buga war Besuchermagnet, sie hatte ein starkes Konzept und zugkräftige Veranstaltungen. Die Frage lautet: Kann Mannheim das auch? Antwort: Es wird schwierig.

Heilbronn hatte zwei klare Standortvorteile – Wasser und Innenstadtnähe. Schon der Haupteingang zum Gelände liegt auf einer Insel im Alt-Neckar, das Areal schmiegt sich an den Fluss. Karlssee und Floßhafen integrierten die Macher geschickt. Das Spinelli-Gelände in Mannheim dagegen hat das Element in natürlicher Form nicht zu bieten. Die Besucher werden 2023 zwar mit der Seilbahn vom Luisenpark aus über den Neckar gegondelt, vom Gelände aus sehen sie aber nur das künstliche Gewässer in der Au. Und: Spinelli liegt ein großes Stück entfernt von Innenstadt und Hauptbahnhof, anders als das Heilbronner Areal. So waren die Bürger dort auch leichter von der Idee zu überzeugen, das brachliegende Gewerbeareal – einen Schandfleck –, mit Hilfe der Bundesgartenschau zu entwickeln. Das ungewöhnliche Konzept, das Thema Städtebau zu integrieren, war richtig. Die Buga mag vorüber sein. Die Fläche aber mit Gewässern, Spielplätzen und viel Grün wird die Stadt als hochwertiges Wohn-, Arbeits- und Freizeitgelände zusätzlich stärken. Das ist ein Pfund, das ist Stadtentwicklung mit Weitblick.

Mannheim muss bis zur Buga 2023 noch viele Brocken beiseite wuchten. Der dickste: Das Gelände, immer noch im Besitz des Bundes, trotz Zeitverzögerung attraktiv zu gestalten. So sarkastisch es klingt: Der Klimawandel ist eine Chance, er spielt der Stadt in die Karten. Setzt die Buga in vier Jahren das Thema visionär um, hat auch sie die echte Chance auf ein Sommermärchen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.10.2019