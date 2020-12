Start des Kulturrätsels

Rhein-Neckar.Mit der Mittwochausgabe dieser Zeitung startet die Kulturredaktion ihr jährliches Rätsel in der Adventszeit. Es ist bereits die siebte Ausgabe des Ratespiels. Nach Themen wie Literatur, Musik, Theater, Kunst oder auch der Frage nach der politischen Korrektheit künstlerischer Werke wird es in den kommenden zwei Wochen in zwölf Folgen um markante Gebäude und öffentliche Kunst in der gesamten Metropolregion gehen.

Ausgewählt wurden dabei überwiegend nicht die berühmtesten Bauwerke wie etwa das Heidelberger Schloss, sondern bemerkenswerte Beispiele „aus der zweiten Reihe“. Mit um die Ecke gedachten Texten werden sie porträtiert. Wir freuen uns über rege Beteiligung. Da im Frühjahr 2020 bereits der Hauptgewinn des Vorjahres, ein Essen mit Bestsellerautor Bernhard Schlink („Der Vorleser“), den Corona-Beschränkungen zum Opfer gefallen war, hat diese Redaktion entschieden, die Preise erst nach Überwindung der Pandemiephase zu bestimmen und auszuloben. dms

