Mannheim.Tausende Läufer gehen heute in Mannheim beim 15. Dämmermarathon an den Start. Bereits am Nachmittag beginnen die Veranstaltungen für Kinder, ab 19 Uhr sind die Hauptläufe. Die Marathonstrecke führt vom Rosengarten durch Mannheim und Ludwigshafen wieder zurück zum Ziel am Wasserturm. Die Veranstalter hoffen in diesem Jahr auf über 9000 Teilnehmer. An der Strecke werden wie in den vergangenen Jahren rund 100 000 Zuschauer erwartet. bro