Station an der Bergstraße: Auf der B 3 von Nord nach Süd

Bergstraße.Die Bundesstraße 3 zieht sich von Nord nach Süd durch ganz Deutschland. Und damit ist sie auch eine wichtige Verkehrsader in unserer Region. Der Münchner Autor und Fotograf Wolfgang Groeger-Meier hat sich mit seinem BMW aus dem Jahr 1975 auf den Weg gemacht und ist der Bundesstraße über ihre gesamte Länge von 800 Kilometern gefolgt. Aus seinen Erlebnissen und Eindrücken entstanden ist ein Buch, in dem es natürlich auch um die Bergstraße geht. Unser Bild entstand bei einer Pause, die der Autor in seinem grünen Oldtimer an den Weinbergen zwischen Bensheim und Heppenheim eingelegt hat. seg/

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 15.05.2019