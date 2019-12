Stau-Ende übersehen

Bergstraße.Weil er nach ersten Ermittlungen das Ende eines Staus auf der A 67 zu spät erkannte, verursachte ein 70-Jähriger am Samstag bei Lorsch einen schweren Unfall. Mit seinem Wagen und in zu hoher Geschwindigkeit fuhr der Mann auf einen Pkw auf, in dem zwei junge Frauen saßen. Deren Fahrzeug wurde durch den Aufprall zwischen einem weiteren Fahrzeug und der Betontrennwand in der Mitte der Autobahn eingeklemmt. Beide Frauen mussten schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die BGU-Klinik nach Ludwigshafen geflogen werden, eine starb gestern Abend an den Folgen der Kollision.

Während der Unfallaufnahme und des neuen Staus verlor der Beifahrer eines wartenden Wagens offenbar die Nerven und drohte dem Fahrer eines anderen Autos Gewalt an. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.12.2019