Staus durch Sperrung

MAnnheim.Der Fahrlachtunnel in Mannheim wird bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Dies hat die Stadt Mannheim am Montag bekannt gegeben. Grund ist ein Brand, der am vergangenen Freitag einen Schaltschrank und zahlreiche Elektrokabel zerstört hat. Sämtliche Sicherheitseinrichtungen wie Beleuchtung, Signal- und Betriebstechnik sowie Belüftung seien ohne Strom, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Nach wie vor unbekannt ist die Ursache des Brandes. Auch würden Reparaturmöglichkeiten geprüft. Erst wenn diese feststünden, könne ein Datum für die Wiedereröffnung genannt werden.

Damit muss sich die Region auch in den kommenden Tagen auf massive Behinderungen einstellen. Normalerweise wird der Fahrlachtunnel täglich von mehr als 60 000 Verkehrsteilnehmern genutzt. Diese müssen sich nun Ausweichstrecken suchen. Dies hat auch gestern zu langen Autoschlangen im Berufsverkehr geführt.

Eine gute Nachricht für Pendler aus dem Norden: Am Mittwoch ist die Abfahrt auf der A 6 nach Mannheim-Sandhofen wieder offen. bjz

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019