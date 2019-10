Steckbrief für Energie

Lampertheim.Der Geschäftsführer der Lampertheimer EnergyEffizienz GmbH, Philipp Schönberger, tritt für eine Energiewende in der Innenstadt ein. Er ist der Überzeugung, dass sich der Energieverbrauch in Gebäuden durch moderne Technologien drosseln und hierdurch Geld einsparen lässt. Die Firma EnergyEffizienz hat im Auftrag der Stadt ein Konzept erstellt, um den tatsächlichen Energieverbrauch in Gebäuden in der Innenstadt zu messen. Auf der Grundlage der Messdaten sollen dann konkrete Vorschläge für eine technologische Ausstattung der Gebäude unterbreitet werden. Anwohner der Innenstadt können sich freiwillig am Programm beteiligen; sie erhalten einen Steckbrief, der beispielsweise Aussagen über Möglichkeiten für die Einrichtung einer Photovoltaik-Anlage oder den Austausch einer Heizung macht.

Im Interview mit dem Südhessen Morgen äußert sich Philipp Schönberger zudem über Kontroversen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Er hält ihn in erster Linie für hausgemacht. urs

