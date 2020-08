Stefan Stehle tritt für die FDP an

Bensheim.Stefan Stehle will Bürgermeister von Bensheim werden. Die FDP nominierte den 29-Jährigen am Freitagabend bei einer Mitgliederversammlung.

Der gebürtige Bensheimer ist kommunalpolitisch bisher weniger in Erscheinung getreten, durch sein ehrenamtliches und sportliches Engagement bei der HSG Bensheim/Auerbach ist er in der Stadt aber kein Unbekannter. Stehle ist bisher der jüngste Kandidat. Er tritt gegen Bürgermeister Rolf Richter (CDU), Manfred Kern (Bündnis 90/Die Grünen) und die unabhängige Bewerberin Christine Klein an. Gewählt wird am 1. November. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.08.2020