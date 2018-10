„Stefanie“ bohrt sich unter den Altrhein

Mannheim.Die Anbindung der Friesenheimer Insel an das Mannheimer Fernwärmenetz geht in die nächste Phase: Gestern ist die 120 000 Kilogramm schwere Bohrmaschine „Stefanie“ von einem Kran in die Grube hinabgelassen worden. Ab Montag gräbt „Stefanie“ bis zu 20 Meter unter dem Altrhein einen Tunnel, der Teil der neuen Fernwärmeleitung ist. Für die 400 Meter lange Strecke – von der Friesenheimer Insel bis zum Mercedes-Benz-Parkplatz Süd – braucht die Maschine ungefähr neun Wochen. Insgesamt investiert der Energieversorger MVV rund 60 Millionen Euro in das Projekt, das im Winter 2019/2020 beendet werden soll. jung

