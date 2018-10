München/Mannheim.Ungeachtet der Stimmenverluste bei der bayerischen Landtagswahl sieht die CSU-Spitze vorerst keine Notwendigkeit für inhaltliche oder personelle Konsequenzen. Vielmehr drückt sie bei der Regierungsbildung aufs Tempo. Bereits morgen soll es Sondierungsgespräche mit anderen Parteien geben, Koalitionsverhandlungen sollen noch in dieser Woche beginnen.

Die große Koalition im Bund von CDU, CSU und SPD versucht derweil, weiter schwelende Konflikte zumindest bis nach der Hessen-Wahl in knapp zwei Wochen unter der Decke zu halten. In der SPD kommen erste Stimmen auf, die den Verbleib in der großen Koalition infrage stellen. Auch der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel mahnte: „Wenn die Regierung nicht so schnell wie möglich den Schalter umlegt, ist ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende.“

Michael Meister, CDU-Abgeordneter von der Bergstraße, machte hingegen deutlich, dass die Union die Kraft habe, weiter Verantwortung zu tragen. Für die SPD unterstrich der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Heidelberg, Lothar Binding: Seine Partei brauche mehr Haltung.

Der CSU-Vorstand nominierte gestern unterdessen in München Markus Söder einstimmig erneut für das Amt des Ministerpräsidenten. Parteichef Horst Seehofer lehnte einen Rücktritt ab. Er bekräftigte, von sich aus keine Debatte über seine politische Zukunft führen zu wollen.

Gleichwohl machte er deutlich, dass er keine Diskussion abwürgen wolle. „Ich stehe für jede Debatte zur Verfügung.“ Für den Fall eines Wechsels an der CSU-Spitze riet der frühere Bundesverkehrsminister Peter Ram-sauer Ministerpräsident Söder zum Zugriff. „Er kann sich den Parteivorsitz nicht nehmen lassen“, sagte er im Deutschlandfunk. CDU-Vorsitzende und Kanzlerin Angela Merkel sagte in Berlin bei einer Veranstaltung des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, sie wolle stärker dafür Sorge tragen, dass das Vertrauen in die politischen Akteure wieder da sei. jung/dpa

