Stehende Ovationen

Wolfgang Müller am Samstag mit Ehefrau Ulrike. © Funck

Bergstraße/Bensheim.Mit dem Großen Zapfenstreich und stehenden Ovationen wurde der ehemalige Kreisbrandinspektor des Kreises Bergstraße, Wolfgang Müller, am Samstag in Bensheim in den Ruhestand verabschiedet. Auf eigenen Wunsch war der 63-Jährige nach 20 Jahren im Amt zum 1. Januar aus dem offiziellen Dienst ausgeschieden.

Zahlreiche Gäste aus Politik, von Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei und Bundeswehr waren nach Bensheim gekommen und Müller hatte zahlreiche Hände zu schütteln. Die Redner lobten den ehemaligen Kreisbrandinspektor als bodenständig, fachlich kompetent und diplomatisch. Er habe ein Stück Feuerwehrgeschichte geschrieben. Müllers Nachfolge ist bislang ungeklärt. Ein Nachfolger soll nun gefunden werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.01.2019