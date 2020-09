Steigen die Gaspreise, wenn Nord Stream 2 scheitert ?

Kassel/Ludwigshafen.Kaum ein europäisches Bauprojekt ist derzeit so umstritten wie die Erdgasleitung Nord Stream 2. Die Pipeline zwischen Russland und Deutschland durch die Ostsee ist fast fertig. Doch nach der Vergiftung des russischen Kremlkritikers Alexej Nawalny hat die Bundesregierung einen Baustopp als Druckmittel gegen Moskau ins Spiel gebracht. Zudem drohen scharfe Sanktionen der USA. Davon betroffen wäre auch die BASF-Beteiligung Wintershall Dea, die 950 Millionen Euro in das Projekt investiert. Die Pipeline soll die Gasversorgung Deutschlands sichern und für günstigere Preise sorgen. Energie-Expertin Claudia Kemfert dagegen hält das Milliardenprojekt für „energiewirtschaftlich unnötig.“ be (Bild: dpa)

