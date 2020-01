Stein wird Personalleiter

Mannheim.Die IG Metall Mannheim muss ihren Spitzenposten neu besetzen: Geschäftsführer Klaus Stein (53, Bild) wechselt zum 1. April in die Gewerkschaftszentrale nach Frankfurt. Wie die IG Metall am Dienstag mitteilte, übernimmt Stein dort den Posten des Personalleiters für die bundesweit rund 2800 Beschäftigten der größten deutschen Gewerkschaft. „Die IG Metall wird von den Menschen, die bei ihr arbeiten, und deren Ideen getragen. Ich freue mich deshalb sehr auf diese spannende neue Aufgabe“, sagte Stein dieser Zeitung. Seine Nachfolge an der Spitze der Mannheimer IG Metall mit ihren rund 28 000 Mitgliedern ist noch offen. fas (BILD: IG Metall)

