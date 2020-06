Steinarbeiter trafen sich am Felsenmeer

Lautertal.Rund 1500 Beschäftigte der Steinindustrie kamen vor 40 Jahren am Felsenmeer in Reichenbach zusammen. Das erste Odenwälder Steinarbeitertreffen war eine logistische Herausforderung für die lokale DGB-Gruppe. Die zahlreichen Gäste wollten nicht nur bewirtet werden, sondern brauchten auch Unterkünfte. Denn das Programm dauerte drei Tage. Es umfasse unter anderem einen bunten Abend mit Volksmusik, einen Festzug durch Reichenbach und eine politische Kundgebung, bei der die Gewerkschafter Missstände in ihrer Branche ankreideten. Unter anderem ging es um eine bessere Regelung beim Schlechtwettergeld. he

