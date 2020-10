Steine erinnern an eine Familie

Lorsch.Sieben neue Stolpersteine wurden gestern von Künstler Gunter Demnig in Lorsch verlegt. In der Karlstraße erinnern sie an die Vertreibung der jüdischen Familie Oppenheimer in der NS-Zeit.

Thilo Figaj informierte im Namen des Heimat- und Kulturvereins über die einstigen Bewohner des Hauses Nummer 1. Mehrere von ihnen wurden in Theresienstadt oder Auschwitz ermordet, anderen gelang die Flucht in die USA.

Insgesamt gibt es in Lorsch nun bereits 45 Stolpersteine an zwölf Adressen in der Stadt. Weitere zehn sollen folgen, die an Vertreibungen jüdischer Mitbürger aus der Rhein-, der Linden- und der Stiftstraße erinnern sollen. sch

