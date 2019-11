Steinmeiers Appell: „Reißen wir diese Mauern endlich ein!“

Berlin.Drei Jahrzehnte nach der Überwindung der Teilung Deutschlands hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (vorne) vor neuen Mauern in Politik und Gesellschaft gewarnt. „Aber die neuen Mauern in unserem Land, die haben wir selbst gebaut. Und nur wir selber können sie einreißen“, sagte Steinmeier am 30. Jahrestag des Mauerfalls unter großem Beifall und forderte: „Reißen wir diese Mauern endlich ein!“ Bei der zentralen Gedenkveranstaltung am ehemaligen Todesstreifen in der Hauptstadt steckten neben Steinmeier (v.l.) auch der ungarische Präsident Janos Ader, das polnische Staatsoberhaupt Andrzej Duda und die slowenische Präsidenten Zuzana Caputova Blumen in die Hinterlandmauer an der Bernauer Straße. Am Abend feierten Zehntausende am Brandenburger Tor den Mauerfall. dpa

