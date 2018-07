Stern runter, Sonne rauf

Anzeige

Mannheim.Ende einer Ära: Nach knapp 60 Jahren lässt Mercedes-Benz seinen Werbestern (Bild) mit einem Durchmesser von fünf Metern auf dem Hochhaus an der Konrad-Adenauer-Brücke über den Rhein in der kommenden Woche abbauen. Der Stern kommt ins Automuseum Dr. Carl Benz in Ladenburg. Auf dem zwölfstöckigen Gebäude plant die BLG Kardesler Lebensmittel-Großhandelsgesellschaft, ein gleich großes Sonnen-Logo ihrer Handelsmarke Suntat aufzustellen. Geschäftsführer Mustafa Baklan schätzt an dem Werbestandort die hohe Symbolkraft: „Wir wollen ein Zeichen setzen für Mannheim.“ Dachflächen-Vermieterin Birgül Budak zeigte sich stolz, ein Mannheimer Unternehmen als Nachmieter zu haben. lang (Bild: Keiper)