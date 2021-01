Sternsinger-Segen im Briefkasten

Lorsch/Einhausen.Überaus positiv ist die Resonanz in den katholischen Pfarrgemeinden St. Nazarius in Lorsch und St. Michael in Einhausen auf die coronagerechten Dreikönigsaktionen. Wegen der Pandemie gehen die Sternsinger in diesem Jahr nicht von Haus zu Haus. In Lorsch erhält jeder der mehr als 6000 Haushalte in diesen Tagen Post zum „Dreikönigssingen“. Die Briefe enthalten einen gesegneten Aufkleber mit dem Schriftzug „C+M+B 2021“. In Einhausen wurden von der Pfarrgemeinde 1800 Haushalte angeschrieben. Diese können im Pfarramt eine Sternsingertüte bestellen. Sie enthält neben dem Aufkleber auch noch ein Stückchen Kreide und eine Anleitung für eine kleine Segensfeier Zuhause. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 08.01.2021