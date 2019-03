Stimmen für Joy Fleming Preis gesucht

Mannheim.Eine Chance für starke Stimmen: Ab sofort können sich talentierte Sängerinnen und Sänger für den 1. Joy Fleming Preis bewerben. Er ist mit 2000 Euro dotiert und wird von der Familie der 2017 verstorbenen Gesangsikone in Zusammenarbeit mit dem Mannheimer Capitol und dieser Zeitung bei einem Wettbewerbskonzert am 25. Oktober vergeben. „Der Preis soll an meine Mutter erinnern und zur Nachwuchsförderung dienen“, erklärt Sohn Bernd Peter Fleming. Um mitzumachen, bitte auf morgenweb.de/joy-fleming-preis bis 31. August das Bewerbungsformular ausfüllen und ein einfaches, gern selbst gemachtes Gesangsvideo hochladen, ausgewählt aus 28 vorgegebenen Liedern Joy Flemings. jpk

