Stoch kämpft für Europaabgeordnete

Sindelfingen.Der neu gewählte Vorsitzende der baden-württembergischen SPD will für eine bessere Platzierung der Europaabgeordneten Evelyne Gebhardt und Peter Simon kämpfen. „Ich werde in den nächsten Tagen ein ernstes Wort mit der Bundesspitze sprechen“, kündigte Stoch beim Parteitag an. Er werde Allianzen schmieden, um die beiden auf der bundesweiten Kandidatenliste für die Europawahl besser zu platzieren. Dass SPD-Chefin Andrea Nahles ihre Teilnahme an dem Parteitag am Samstag kurzfristig abgesagt hatte, sorgte für massive Verärgerung bei den Delegierten.

Landtagsfraktionschef Stoch hatte zuvor das mit Spannung erwartete Duell mit dem Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci (Rhein-Neckar-Kreis) um den Vorsitz der Südwest-SPD mit 159 zu 151 Stimmen knapp gewonnen. Der Verlierer rief anschließend seine Unterstützer dazu auf, Stoch zu unterstützen. Der Landtagsabgeordnete Sascha Binder wurde zum neuen Generalsekretär gewählt. pre

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.11.2018