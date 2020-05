Stopp auf den Kegelbahnen

Bergstraße.Die Kegel-Saison in Hessen wurde gestern abgebrochen. Der Verbandsvorstand entschied, dass die zwei im März zunächst abgesagten Spieltage nicht nachgeholt werden. Offizielle Abschlusstabellen werden erst am 10. Mai veröffentlicht, die SG Lorsch/Bensheim II darf trotz ihres derzeitigen zweiten Tabellenplatzes aufgrund der angekündigten Wertungs-Kriterien auf die Meisterschaft in der Frauen-Hessenliga hoffen. Ob das Team danach Aufstiegsspiele bestreitet oder direkt aufsteigt, entscheidet sich voraussichtlich am 8. Mai. Für diesen Termin hat der nationale Verband eine Entscheidung über Fortführung oder Abbruch der Saison in den Bundesligen vorgesehen. kr/red

