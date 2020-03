Straßenbahnbild von Wand entfernt

Plankstadt.Die Gemeindeverwaltung hat das Wandgemälde von Heinz Friedrich im Rathaus, das die Szene der ersten Straßenbahnfahrt 1927 zeigt, abgenommen und eingelagert. Grund dafür ist der Abriss und Neubau des Rathausanbaus sowie die Sanierung des denkmalgeschützten Altbaus.

Das Wandgemälde befand sich auf einer Vliestapete, die mithilfe von Wasserdampf in einzelnen Bahnen abgelöst werden konnte. Nun ist es vor Schimmel geschützt an einem sicheren Ort. Ob das Bild einen neuen Platz findet, ist noch unklar. In jedem Fall hat die Verwaltung einen fotografischen Abzug auf Leinwand in Auftrag gegeben, so dass Besucher es im neuen Rathaus wiederfinden könnten. grö

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.03.2020