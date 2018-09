Straßenbahnverkehr unterbrochen

Arbeiter an den Bahnschienen in der Hessischen Straße. © Mack

Mannheim/Bad Dürkheim.Die Straßenbahnlinie 4 kann derzeit nicht von der Mannheimer Innenstadt in den Käfertaler Wald fahren. Auch in umgekehrter Richtung ist die Verbindung unterbrochen. Der Grund sind Bauarbeiten nach einem Wasserschaden in der Hessischen Straße, die zwischen den Stadtteilen Käfertal und Waldhof liegt.

Nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) bleiben die Behinderungen voraussichtlich bis Montagabend bestehen. Im Mannheimer Norden wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis eingerichtet.

Zunächst waren auch Beeinträchtigungen auf dem weiteren Verlauf der Linie 4 angekündigt worden, die bis Bad Dürkheim fährt. Gestern Nachmittag teilte die RNV dann mit, die geplanten Verbindungen zum Wurstmarkt seien gesichert. sma

