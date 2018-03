Straßensanierungen im ganzen Kreisgebiet

Anzeige

Bergstraße.Die Autofahrer müssen sich auch in diesem Jahr wieder auf eine Vielzahl von Baustellen einrichten: Hessen Mobil setzt die Sanierung von Fahrbahnen im Kreisgebiet fort. Sowohl zeitlich als auch räumlich die längste Baustelle befindet sich im Lautertaler Ortsteil Elmshausen (unser Bild), wo schon seit geraumer Zeit und noch bis Ende 2019 die B 47 in der Ortsdurchfahrt von Grund auf saniert wird. Auch die Arbeiten an der B 3 gehen voran. Inzwischen haben sie Zwingenberg erreicht, wo ein Kreisverkehr am Abzweig zur Kreisstraße 67 entsteht. Außerdem stehen für 2017 Arbeiten an der Ortsdurchfahrt von Heppenheim an. seg/BILD: Zelinger