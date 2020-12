Streamen hilft Kinos

Metropolregion.Mit einem neuen Bezahl- und Beteiligungsmodell beginnt an diesem Donnerstag das Streamen von Milo Raus Film „Das neue Evangelium“. Der Zuschauer erwirbt dabei ein Online-Ticket und wählt ein Kino aus, das er mit 30 Prozent am Erlös beteiligen möchte. Danach kann der Film 24 Stunden lang gesehen werden. „Das neue Evangelium“ geht mit einer Mixtur aus Doku-Drama, Spiel- und Bürgerfilm der Frage nach: Was würde Jesus heute predigen? Wer wären seine Jünger? Ort ist das süditalienische Matera, in dem Flüchtlinge aus Afrika unter unwürdigen Bedingungen auf Plantagen arbeiten. Beteiligt sind auch die Kinos Odeon/Atlantis in Mannheim, in Hirschberg das Olympia und Gloria in Heidelberg. dms

