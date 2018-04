Streik an Kreis-Klinik

Anzeige

Bergstraße.Für morgen hat Verdi Südhessen das Pflegepersonal am Bergsträßer Kreiskrankenhaus in Heppenheim zum Warnstreik aufgerufen. Wie viele Beschäftigte die Arbeit niederlegen werden, konnte die Gewerkschaft gestern auf BA-Nachfrage nicht beziffern. Für 11 Uhr ist eine zentrale Demonstration in Darmstadt angekündigt. In Heppenheim wird keine Kundgebung stattfinden.

Von dem Streik sind in Südhessen weitere Krankenhäuser betroffen – unter anderem auch die Vitos-Klinik in Heppenheim. Verdi kämpft unter anderem um sechs Prozent mehr Lohn für Beschäftigte im Gesundheitswesen. Wie die Geschäftsführung des Kreiskrankenhauses mitteilt, ist die Notfallversorgung sichergestellt. lok