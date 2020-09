Streik bei Bus und Bahn

Werden am Dienstag ausfallen: Straßen-bahnen in Mannheim. © Blüthner

Mannheim.Pendler in der Region müssen sich am Dienstag auf Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) einstellen: Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) streikt voraussichtlich ab 3.30 Uhr bis zum Betriebsende in der Nacht auf Mittwoch. Das teilte der RNV am Freitag mit. Sowohl der RNV-Straßenbahn- als auch der Busverkehr können komplett stillstehen. Auch die Mobilitätszentralen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg sind demnach geschlossen.

Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Tag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um einen bundesweiten Tarifvertrag für rund 87 000 Beschäftigte im ÖPNV durchzusetzen. Es sei bundesweit mit massiven Beeinträchtigungen im Nahverkehr zu rechnen. Die Arbeitgeberseite verurteilte die Ankündigung scharf.

Der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, Niklas Benrath, bezeichnete den Warnstreik als einen „Anschlag auf die Allgemeinheit“. ham

