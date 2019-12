Streik bei Kaufhof

Mannheim/Heidelberg.Rund 100 Mitarbeiter der Kaufhof-Filialen in Mannheim (Paradeplatz und N 7) und Heidelberg (Hauptstraße) haben am Donnerstag ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Verdi Rhein-Neckar befürchtet, dass die Beschäftigten nach der Verschmelzung mit Karstadt wesentlich weniger verdienen. „Nicht mit uns“, erklärte Gewerkschaftssekretärin Sabine Möller in Mannheim.

Nach Angaben der Gewerkschaft leiden die Filialen ohnehin schon unter einem massiven Stellenabbau. Olaf Elfner, Betriebsratsmitglied bei Kaufhof in der Heidelberger Hauptstraße, berichtete von chaotischen Verhältnissen. „Uns laufen die Kunden weg.“

Die Tarifverhandlungen bei Karstadt/Kaufhof sollen an diesem Freitag fortgesetzt werden. Nach Angaben von Verdi Rhein-Neckar könnten die finanziellen Einbußen für Mitarbeiter 13 Prozent betragen. Die Gewerkschaft schloss weitere Verhandlungstermine und Streiks nicht aus. Möller kritisierte die seit Wochen dauernde Hängepartie. jung

