Streik legt Region lahm

Anzeige

Mannheim/Berlin.Der angekündigte Streik im öffentlichen Dienst wird heute viele Menschen aus der Region stark beeinträchtigen. Besonders betroffen sind schon am Morgen Pendler. Bis Donnerstag früh um drei Uhr steht der öffentliche Nahverkehr still, wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH mitteilte. In Mannheim und Ludwigshafen sind alle Kindergärten der Stadt geschlossen, einen Notdienst gibt es nicht. Mit den wenigen nicht-streikenden Erziehern könne keine Betreuung gewährleistet werden, hieß es aus der Stadtverwaltung.

Die Gewerkschaft ver.di hat im bundesweiten Tarifkonflikt die Angestellten des öffentlichen Dienstes in Mannheim und dem Bezirk Rhein-Neckar zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Der Bundeschef von ver.di, Frank Bsirske, wird um 8.30 Uhr auf dem Paradeplatz in Mannheim sprechen. Danach ist die zentrale Kundgebung der Metropolregion ab 10 Uhr am Pfalzbau in Ludwigshafen geplant.

Bundesweit Flüge gestrichen

Bereit gestern haben Warnstreiks Teile des Flugverkehrs zum Erliegen gebracht. Hunderte Flüge wurden annulliert. Auch der städtische Nahverkehr, Kitas, Kliniken, Verwaltungen und Hallenbäder waren vielerorts betroffen. Insgesamt hätten sich mehr als 60 000 Beschäftigte in acht Bundesländern im Warnstreik befunden, teilte die Gewerkschaft Verdi mit.