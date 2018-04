Streiks weiten sich heute aus

Anzeige

Bergstraße.Der Arbeitskampf im öffentlichen Dienst weitet sich auch im Kreis Bergstraße aus: Neben dem Kreiskrankenhaus in Heppenheim sollen heute auch Verwaltungen bestreikt werden, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi auf BA-Anfrage mit. Betroffen sind demnach das Landratsamt, die Viernheimer Stadtwerke und die Stadt Lampertheim. Auch Pendler müssen sich auf Probleme einstellen: Bis morgen früh um 3 Uhr steht der öffentliche Nahverkehr still, wie die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (VRN) mitteilte.

Stellenweise wird sich heute auch die Arbeiterwohlfahrt an den Streiks beteiligen, informierte Armin Loew, bei Verdi in Südhessen zuständig für Gesundheit und Soziale Dienste. Mitarbeiter im AWO-Sozialzentrum in Bensheim werden ihre Arbeit niederlegen, ebenso wie Mitglieder des Viernheimer Ortsvereins.

Demonstrationen oder Kundgebungen sind im Kreis Bergstraße allerdings nicht geplant. Stattdessen gibt es um 12 Uhr eine zentrale Protestaktion auf dem Marktplatz in Darmstadt. Zuvor zieht sich ein Protestmarsch durch die Stadt, der um 11 Uhr in der Nähe des Hauptbahnhofs beginnt.