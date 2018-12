Streit über Feuerwerks-Verbot an Silvester

Berlin/Bergstraße.Passend zum gestrigen Verkaufsstart von Silvester-Feuerwerk wird das Verbot von Böllern und Raketen in Innenstädten diskutiert. Der Vorstoß der Deutschen Umwelthilfe für schärfere Vorschriften gegen Silvesterböller – das Bild entstand in einer Feuerwerksfabrik – stößt bei CDU-Vize Julia Klöckner auf Ablehnung. Die geltenden Regeln reichten aus, findet die Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft. „Dass es immer wieder Deppen gibt, die sich nicht daran halten, kommt leider auch in anderen Bereichen des Alltags vor.“ Auch die Nutzer auf der BA-Facebook-Seite diskutieren intensiv. In vielen Städten in der Region ist das Abbrennen von Feuerwerk in Teilbereichen verboten. dpa/bro/ahei (Bild: dpa)

