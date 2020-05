Streit über Öffnung der Kitas

Brüssel/Wiesbaden/Bergstraße.Die Oppositionsparteien im hessischen Landtag fordern eine möglichst schnelle Wiedereröffnung der Kitas für alle Kinder. Familien bräuchten eine verlässliche Perspektive, erklärte die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Lisa Gnadl, im Landtag. Was ab dem 2. Juni umgesetzt werde, sei nur eine Notfallbetreuung. Entscheidungen würden auf die kommunale Ebene geschoben. „Wir gehen diesen Schritt Hand in Hand mit den Kommunen“, entgegnete Sozialminister Kai Klose (Grüne). Diese hätten vom Land diesen Gestaltungsspielraum eingefordert.

Das Sozialministerium will den Kommunen mit einem zwölfseitigen Hygieneplan eine Richtschnur zum geplanten eingeschränkten Kita-Betrieb geben. Unter anderem sollten die Gruppen in möglichst konstanter Zusammensetzung betreut und bei den Erziehern Personalwechsel vermieden werden.

Nur noch 39 Infizierte im Kreis

Die Zahl der Infizierten im Land ist um 56 gestiegen. Stand 14 Uhr gab es gestern 9860 Fälle, wie das Sozialministerium mitteilte. Die Zahl der Todesfälle stieg um vier auf 466. Im Kreis Bergstraße wurde auch gestern dagegen kein neuer Infektionsfall gemeldet. Es gibt nach den Angaben aus dem Landratsamt noch 39 Patienten, von denen einer im Krankenhaus liegt.

EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen hat in Brüssel ihren Plan für die Rettung der EU–Konjunktur vorgelegt: Sie will in der Corona-Krise 750 Milliarden Euro für die wirtschaftliche Erholung Europas mobilisieren. Davon sollen 500 Milliarden Euro als nicht rückzahlbare Zuwendungen und 250 Milliarden Euro als Kredite fließen, wie die EU-Kommission mitteilte. Mehr als 300 Milliarden Euro sind für die Krisenländer Italien und Spanien reserviert. Finanziert werden soll das Programm über Schulden im Namen der Union. Diese würden dann zwischen 2028 und 2058 über den EU-Haushalt getilgt werden.

Damit fällt von der Leyens Vorschlag deutlich größer aus als die deutsch-französische Initiative für ein 500-Milliarden-Euro-Paket. Daneben will von der Leyen einen regulären mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 im Umfang von 1,1 Billionen Euro vorschlagen. Die 27 EU-Staaten müssen dem Paket einstimmig zustimmen. Mit dem Plan soll die schlimmste Rezession in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg bewältigt werden. dpa/tm

