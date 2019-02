Streit um Pipeline beendet

Brüssel.Im Streit über den Bau der russisch-deutschen Erdgaspipeline Nord Stream 2 haben sich die EU-Staaten auf einen Kompromiss verständigt. Die gestern in Brüssel ausgehandelte Einigung sieht vor, über Änderungen an der EU-Gasrichtlinie strengere Auflagen für das Projekt zu erlassen. Zugleich soll aber sichergestellt werden, dass das Milliarden-Vorhaben nicht bedroht wird. Frankreich hatte zuvor überraschend eine Verschärfung der Regeln verlangt, weil Paris einen zu starken Einfluss Russlands auf den europäischen Energiemarkt befürchtet hatte. Die Bundesregierung hatte strengere Regeln verhindern wollen. Mit Nord Stream 2 sollen jährlich bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Russland an Drittstaaten wie der Ukraine oder Polen vorbei durch die Ostsee nach Deutschland transportiert werden können. Ende 2018 waren bereits 370 Kilometer der 1200 Kilometer langen Rohrleitung verlegt. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.02.2019