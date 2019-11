Streit um Scipiogarten

Mannheim.Über die Nutzung einer der letzten größeren Grün-Oasen in der Mannheimer Innenstadt gibt es Streit. Hintergrund ist, dass die Firma Engelhorn für eine geplante Außengastronomie in ihrem Sportmodenhaus einen Teil des angrenzenden Scipiogartens in N 5 mitnutzen möchte. Dagegen wehren sich nun die Anwohner. Sie haben sich schriftlich an die Stadt gewandt und fordern von der Verwaltung, diese Pläne zu stoppen. Im Rathaus indes schieben sich die Fachbereiche Bauen und Umwelt die Verantwortung gegenseitig zu.

Schon 2005 hatte die Stadt 150 Quadratmeter Fläche des Parks an Engelhorn verkauft, damit das Sporthaus um 600 Quadradmeter erweitert werden konnte. Gegen die jetzigen Erweiterungspläne gibt es auch Widerstand von den grünen Bezirksbeiräten in der Innenstadt. cs

