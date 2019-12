Streit ums Gymnasium

Lorsch/Bürstadt.Der mit einer von der Lorscher Stadtverordnetenversammlung einstimmig beschlossenen Resolution bekräftigte Wunsch nach einem Gymnasium in der Klosterstadt stößt in Bürstadt auf wenig Gegenliebe. Dort haben die örtlichen Parlamentarier am Mittwoch mit einer eigenen Forderung gekontert: Sie wollen eine gymnasiale Oberstufe an der Erich-Kästner-Schule. Die Gesamtschule besitzt zwar einen gymnasialen Zweig: Schüler, die nach der zehnten Klasse ihr Abitur anstreben, müssen jedoch in Bildungseinrichtungen in der Nachbarschaft ausweichen.

Ein mögliches Lorscher Gymnasium wird nicht nur in Bürstadt als Konkurrenz angesehen. In einem gemeinsamen Schreiben hatten sich auch vier Schulleiter aus Bensheim und Heppenheim dagegen ausgesprochen. kel

