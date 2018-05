Streitkräfte werben

Anzeige

Mannheim.Bei einem „Tag der Bundeswehr“ will sich die Truppe am Samstag, 9. Juni, in ihrem Mannheimer Bildungszentrum als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. In Baden-Württemberg ist die Quadratestadt in diesem Jahr der einzige Standort für diese Großveranstaltung, die es seit 2015 einmal im Jahr bundesweit gibt. Dazu werden – je nach Ort – zwischen 10 000 und 30 000 Besucher erwartet. Die Streitkräfte zeigen Panzer, Kampfmittelspürhunde und Absprünge von Fallschirmjägern, aber auch mit dem Fraunhofer Institut entwickelte Technik. Unter den mehr als 60 Ausstellern sind viele aus zivilen Bereichen, von Gewerkschaften über das Technische Hilfswerk bis zu allen Rettungsorganisationen. pwr