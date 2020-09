Strengere Corona-Regeln drohen

Berlin.Wegen mehr Neuinfektionen wird in Deutschland eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen wahrscheinlicher. So soll es in München eine Maskenpflicht auf bestimmten öffentlichen Plätzen geben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kann sich einen solchen Schritt auch grundsätzlich vorstellen. Er sei dafür, auf öffentlichen Plätzen, „wo kein Abstand halten möglich ist oder gewollt ist“, eine Maskenpflicht einzuführen, sagte Söder am Montag dem Radiosender B5 aktuell. Sorgen bereiteten ihm zudem nicht professionell organisierte Veranstaltungen. „Das Problem sind die privaten Feiern.“

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach unterstützt den Vorschlag einer Maskenpflicht. „An Plätzen wie dem Stachus in München, der Hasenheide in Berlin oder dem Brüsseler Platz in Köln ist das Infektionsrisiko hoch“, sagte er dieser Redaktion. An solchen Plätzen könnten die Abstände nicht eingehalten werden, und es werde laut gesprochen. „Und wenn man laut spricht und ist infektiös, überträgt man per Tröpfchen das Virus.“

Schnelltests als Teil der Strategie

Mit Fieberambulanzen und besonderen Schutzvorkehrungen für Risikogruppen will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn das Land für den befürchteten Anstieg der Infektionszahlen in der kühleren Jahreszeit wappnen. Für Patienten mit Atemwegssymptomen, die auf eine Corona- oder Grippeinfektion hindeuten, solle es zentrale Anlaufstellen geben, sagte Spahn der „Rheinischen Post“. „Es geht darum, eine Infrastruktur zu haben, die sicherstellt, dass nicht im Wartezimmer sich die Menschen untereinander anstecken“, betonte der CDU-Politiker. Mit Blick auf die kalte Jahreszeit kündigte der Gesundheitsminister für Mitte Oktober eine neue Corona-Teststrategie, Testverordnung sowie neue Quarantäneregeln an. So sollen etwa Schnelltests Bestandteil der neuen Teststrategie werden, weil sie mittlerweile qualitativ besser seien.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will in der kommenden Woche erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder über den weiteren Kurs beraten. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) kündigte in einer Besprechung mit den Chefs der Staatskanzleien eine entsprechende Videokonferenz für den 29. September an, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Hintergrund sei, dass mehrere große Städte die Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche überschritten hätten – ab dann sehen die Vereinbarungen von Bund und Ländern vorerst regionale Krisenmaßnahmen vor. Die Bundesregierung ruft zu „höchster Achtsamkeit“ auf und bereitet weitere Regelungen vor, die auch auf mehr Testmöglichkeiten zielen. Politik und Bürger hätten es jetzt in der Hand, „ob sich die Infektionszahlen wieder unkontrolliert ausbreiten“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. dpa

