Strengere Regeln gelten ab morgen

Bergstraße.Schon ab Freitag gibt es neue Corona-Maßnahmen im Kreis Bergstraße. Das hat Landrat Christian Engelhardt gestern angekündigt. Kontaktsport wie Fußball oder Handball – ausgenommen Bundesliga – darf nicht stattfinden; die Maskenpflicht gilt jetzt auch in ausgewählten Straßen und auf öffentlichen Plätzen, die in der neuen Allgemeinverfügung des Kreises festgelegt sind.

Auch wenn die neuen Regelungen durch Beschlüsse des Landes und Bundes überholt werden könnten, sei es wichtig, sie jetzt umzusetzen – „vor allem, um auslaufende Maßnahmen zur Maskenpflicht in den Schulen und Besuchsbeschränkungen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu verlängern“, erklärte Engelhardt gestern.

Hallen werden geschlossen

Die Bergsträßer Bürgermeister haben sich laut einer Pressemitteilung des Kreises gestern zudem dafür ausgesprochen, die Hallen in den Kommunen vorübergehend nicht mehr für den Sport oder für private Feierlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig appellieren sie an alle Sportverantwortlichen, auf Sport in Hallen bis auf Weiteres zu verzichten.

Gestern wurden nach Angaben aus dem Landratsamt 90 neue Coronainfektionen im Kreis gemeldet, unter anderem in Bensheim (9), Heppenheim (13), Lorsch (4), Einhausen (3), Lautertal (2), Lindenfels (3), Viernheim (17) und Grasellenbach (16). Die Gesamtzahl der Infizierten im Kreisgebiet stieg damit auf 1418. Davon Genesen sind 727 Betroffene. Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden im Kreis 355 Neuinfektionen registriert. Der Inzidenzwert beträgt 131,24. ssr/kel

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.10.2020