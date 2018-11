Strobl verteidigt Polizei

Stuttgart.Die Grünen fordern von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU), er solle darlegen, warum der Haftbefehl gegen den Hauptverdächtigen im Freiburger Vergewaltigungsfall nicht vollstreckt wurde. „Wir wollen das in allen Einzelheiten transparent erklärt haben“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Ulrich Sckerl, gestern in Stuttgart.

Strobl gerät derweil stärker unter Druck. Gestern sagte der CDU-Politiker, er könne weiter nicht erkennen, dass die Polizei in Freiburg Fehler gemacht habe. Er weise auch zurück, dass etwas vertuscht werden sollte. Es werde aber geprüft, ob alles richtig gemacht worden sei.

Wegen der Gruppenvergewaltigung an einer 18-Jährigen in der Nacht auf den 14. Oktober sitzen acht Männer in Untersuchungshaft. Von zwei weiteren Personen wurden DNA-Spuren gefunden. Nach diesen sucht die Polizei jetzt ebenfalls. mis

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018