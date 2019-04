Strobl will bald Klarheit

Stuttgart.Möglichst noch in diesem Jahr will Baden-Württembergs CDU-Landeschef Thomas Strobl Klarheit schaffen, wer für die Partei als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2021 zieht. Die Entscheidung sei Sache von Präsidium und Landesvorstand. „Aber klar ist, alleine um einen Wahlkampf vorzubereiten, brauchen Sie Zeit, und der Wahltermin ist im Frühjahr 2021. Deshalb muss die Frage der Spitzenkandidatur bis Ende des Jahres, spätestens Anfang 2020 entschieden sein“, sagte der 59-Jährige im Interview mit dieser Zeitung. Ob er selbst sich bewerben will, ließ er offen.

Vor der Europawahl in einem Monat warnte Strobl, dass Falschmeldungen über soziale Medien verbreitet werden. Die Gefahr bestehe natürlich. Es gehe um „gezielte politische Einflussnahme bis zur Zerstörung demokratischer Strukturen“. Der Stuttgarter Innenminister brachte die Gründung eines europäischen FBI ins Gespräch. pre

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019