Strompreisesteigen 2019

Essen/Mannheim.Für viele Haushalte in Deutschland wird der Strom im neuen Jahr deutlich teurer. Um durchschnittlich 4 bis 5 Prozent steigen die Preise zahlreicher Anbieter in der Grundversorgung. Ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden zahlt dann nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox rund 55 Euro mehr im Jahr. Auch in der Region erhöhen einige Versorger ihre Strompreise, darunter die Mannheimer MVV, Entega in Darmstadt, Stadtwerke Weinheim und die Karlsruher EnBW.

Die Unternehmen rechtfertigten die Preissteigerungen. Die Beschaffungskosten seien in den vergangenen zwei Jahren um mehr als die Hälfte gestiegen, teilte der Branchenverband BdEW mit. Auch der Anstieg der Preise für CO2-Emissionszertifikate wirke kostentreibend. Kleinere Entlastungen bei anderen Bestandteilen des Strompreises könnten den Anstieg nicht ausgleichen.

Verbraucherschützer kritisierten: Bei fallenden Einkaufspreisen hätten die Versorger die Einsparungen nicht an ihre Kunden weitergegeben. Jetzt aber seien sie „schnell mit Preiserhöhungen dabei“. dpa/red

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018