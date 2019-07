Studie: Hälfte an Kliniken reicht aus

Berlin/Rhein-Neckar.Die Versorgung der Patienten in Deutschland könnte einer Studie zufolge durch die Schließung von mehr als jedem zweiten Krankenhaus erheblich verbessert werden. Wenn die Zahl der Kliniken von derzeit knapp 1400 auf weniger als 600 sinke, könnten die verbleibenden Häuser deutlich mehr Personal und eine bessere Ausstattung erhalten, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Untersuchung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Bei Krankenhäusern und Ärzten stießen die Empfehlungen auf heftige Kritik.

Der Vorsitzende der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft, Detlef Piepenburg, warf den Autoren vor, Ängste in der Bevölkerung zu schüren. Die Studie fordere „letztlich eine Zerschlagung der bisherigen Versorgungsstrukturen“, sagte Piepenburg.

In der Bertelsmann-Studie heißt es, die schnelle Erreichbarkeit eines kleinen Krankenhauses sei nur ein vermeintlicher Vorteil. Wenn dort kein Facharzt verfügbar sei, habe die Klinik einen gravierenden Qualitätsnachteil. Im Regelfall wären die Kliniken auch dann innerhalb von 30 Minuten zu erreichen, wenn ihre Gesamtzahl verringert würde. Die Autoren der Bertelsmann-Studie schlagen einen zweistufigen Aufbau einer neuen Krankenhausstruktur vor. Neben Versorgungskrankenhäusern mit 600 Betten soll es etwa 50 Unikliniken und andere Maximalversorger mit im Schnitt 1300 Betten geben.

Problem mit Infrastruktur

Der ärztliche Direktor des Mannheimer Uniklinikums, Hans-Jürgen Hennes, ist bei radikalen Veränderungen skeptisch. „Weder können große Krankenhäuser alles übernehmen, noch ist es politisch vorstellbar, reihenweise Krankenhäuser zu schließen“, sagte Hennes. Selbst an der Mannheimer Uniklinik mit etwa 1300 Betten seien Neubauten nötig, da die Infrastruktur nicht mehr dem derzeitigen Stand der Medizin entspräche. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warb für einen Mix aus wohnortnaher Versorgung und Spezialisierung. „Nicht jedes Krankenhaus muss alles machen. Hier sollten wir unsere Kräfte besser bündeln.“ dpa/jeb

