Stürme trüben den Spaß

Köln/Mannheim/Heidelberg.Heftige Böen und Regenschauer haben gestern die Fasnachtsumzüge in Köln (Bild), Mainz und Düsseldorf beeinträchtigt. Sie fanden dort teils in abgespeckter Form ohne Pferde statt. Allerdings wurden andernorts Umzüge abgesagt. So entfiel etwa der Zug der „Sandhase“ in Mannheim-Rheinau, was auch die teilnehmenden Fasnachter aus den Stadtteilen Neckarau und Lindenhof sowie aus Ketsch, Hockenheim und Reilingen betraf. Ebenso wurde in Altlußheim der Umzug abgesagt. Dort riss zudem ein umstürzender Baum eine Telefonleitung ab. Wegen des Sturms blieb ferner der Heidelberger Zoo geschlossen. red (BILD: dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.03.2019