Sturmfluten und Schneemassen

Hamburg/Den Haag/München.Das Tief „Benjamin“ hat gestern an der Nordsee für eine Sturmflut gesorgt. Unter anderem schlugen die Wellen in Scheveningen bei Den Haag in den Niederlanden hoch (Bild). In Hamburg wurden Teile des Fischmarkts überspült. In Travemünde drückte der Wind eine Fähre gegen den Anleger – sie wurde am Rumpf durchlöchert. Den Menschen in Südbayern gönnte der Winter nach einem der schneereichsten Wochenenden der vergangenen Jahre eine Atempause – trotzdem waren in Skigebieten dort viele Lifte und Pisten gesperrt. Die Schneehöhen in Österreich werden dagegen immer bedrohlicher. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.01.2019