Stuttgart 21 soll digital werden

Stuttgart.Die Deutsche Bahn will den Bahnknoten Stuttgart nach und nach auf Digitaltechnik umstellen. Der Bahnknoten und die S-Bahn Stammstrecke in der Innenstadt sollen bis Ende 2025 auf das europäische Zugsteuerungssystem ETCS umgerüstet werden, wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mitteilte. Mit ETCS können mehr Züge fahren. Zugleich sollen in dem Modellprojekt die Fahrzeuge für den automatisierten Betrieb ausgerüstet werden, so dass etwa die Öffnung der Türen nicht mehr vom Lokführer übernommen werden muss. Vor zehn Jahren war der Baubeginn des umstrittenen Großprojekts Stuttgart 21. lsw

