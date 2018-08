Suche nach Übergangsstandorten

Die beiden Mannheimer Finanzämter im Quadrat L 3. © Tröster

Mannheim.Für die Finanzämter Mannheim-Stadt und Mannheim-Neckarstadt sucht die zuständige Liegenschaftsverwaltung des Landes derzeit Übergangsstandorte in gut erreichbarer Lage in Mannheim. Das Bestandsgebäude im Quadrat L 3, in dem die beiden Behörden untergebracht sind, muss umfänglich saniert werden.

Nach einer Entscheidung der baden-württembergischen Landesregierung soll die Immobilie entkernt und innen neu aufgebaut werden. Dafür sind Haushaltsmittel in Höhe von 29 Millionen Euro vorgesehen. Mit der Sanierung soll voraussichtlich 2020 begonnen werden. Vom Umzug in Ausweichstandorte für die Dauer der Arbeiten sind rund 300 Mitarbeiter betroffen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018