Suche nach Übergangsstandorten

Die beiden Mannheimer Finanzämter im Quadrat L 3. © Tröster

Mannheim.Für die Finanzämter Mannheim-Stadt und Mannheim-Neckarstadt sucht die zuständige Liegenschaftsverwaltung des Landes derzeit Übergangsstandorte in gut erreichbarer Lage in Mannheim. Das Bestandsgebäude im Quadrat L 3, in dem die beiden Behörden untergebracht sind, muss umfänglich saniert werden.

Nach einer Entscheidung der baden-württembergischen Landesregierung soll die Immobilie

...